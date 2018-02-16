Караганов не верит, что Грузия рано или поздно вступит в НАТО

16.02.2018 18:06 «Грузия не вступит в НАТО, вы не стоите на пути членства в альянс, этот вопрос закрыт», — заявил в беседе с грузинскими журналистами российский эксперт, председатель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.



По его словам, в связи с евроинтеграцией Грузии, Россия защищает свои интересы. Караганов пояснил, что Россия не вмешивается в процесс ассоциации Грузии с ЕС, но есть принципиальные вопросы, которые РФ не уступит.



«Если вы будете идти против интересов России, это ваш выбор. Вы независимое государство и вольны делать все, что вам заблагорасудится», — заявил российский эксперт.



Для примера, Караганов привел опыт стран Балтии, которые, по его мнению, допустили ошибку присоединившись к НАТО и оказались на передовой линии противостояния России и альянса.



Что же касается отношений Грузии – НАТО, то по заявлению Караганова, Россия считает, что эти связи носят угрожающий ей характер.



«Россия не является угрозой для Грузии, конечно это в том случае, если вы не собираетесь стать членом НАТО. Желанием стать челном альянса вы сами создаете себе угрозу», — заявил Сергей Караганов.



Напомним, что именно Россия в августе 2008 года осуществила военное вторжение на территорию Грузии и оккупацию двух ее территорий - Абхазии и Цхинвальского региона. В рамках Женевских международных переговоров по безопасности на Кавказе Россия отказывается подписывать договор о ненападении на Грузию мотивируя это тем, что она якобы не является стороной конфликта, и призывает официальный Тбилиси подписать подобный договор с марионеточными властями оккупированных Россией грузинских территорий.















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