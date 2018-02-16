Каладзе: Рекомендации Службы аудита обязательно будут учтены

16.02.2018 18:11 Мэр Тбилиси частично согласен с рекомендациями Службы аудита по распоряжению и управлению имуществом, которое находится в собственности Агентства по управлению имуществом мэрии Тбилиси. Об этом Каха Каладзе заявил на пресс-конференции сегодня.



Вместе с тем, по его словам, у мэрии есть обоснованный ответ на те замечания, которые она не разделяет.



Что касается компании бывшего Главного прокурора Отара Парцхаладзе, о которой говорится в отчете, по словам мэра, он не рассматривал отчет на уровне конкретных компаний и лиц.



«Речь идет о комплексных проблемах, указанных в отчете аудита и с частью которых мы согласны. Рекомендации обязательно будут учтены», — отметил Каха Каладзе.



Государственная служба аудита выявила нарушения с точки зрения несоответствия в распоряжении и управлении имуществом, которое находится в собственности Агентства по управлению имуществом мэрии Тбилиси в 2015-2016 годах. В отчете речь идет и о компании бывшего Главного прокурора Отара Парцхаладзе – ООО «Би Эс Ар-Си Джи Девелопмент». По данным реестра, на сегодня Парцхаладзе является владельцем 100%-ой доли компании и ее директором. Согласно отчету, нанесенный частной компании в 2012 году ущерб в ходе проведения дороги возместили земельным участком в 2016 году. Вместе с тем, по сравнению с периодом ущерба, стоимость участка была приблизительно в 5 раз дороже.















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