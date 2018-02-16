Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каладзе: Рекомендации Службы аудита обязательно будут учтены


16.02.2018   18:11
Мэр Тбилиси частично согласен с рекомендациями Службы аудита по распоряжению и управлению имуществом, которое находится в собственности Агентства по управлению имуществом мэрии Тбилиси. Об этом Каха Каладзе заявил на пресс-конференции сегодня.

Вместе с тем, по его словам, у мэрии есть обоснованный ответ на те замечания, которые она не разделяет.

Что касается компании бывшего Главного прокурора Отара Парцхаладзе, о которой говорится в отчете, по словам мэра, он не рассматривал отчет на уровне конкретных компаний и лиц.

«Речь идет о комплексных проблемах, указанных в отчете аудита и с частью которых мы согласны. Рекомендации обязательно будут учтены», — отметил Каха Каладзе.

Государственная служба аудита выявила нарушения с точки зрения несоответствия в распоряжении и управлении имуществом, которое находится в собственности Агентства по управлению имуществом мэрии Тбилиси в 2015-2016 годах. В отчете речь идет и о компании бывшего Главного прокурора Отара Парцхаладзе – ООО «Би Эс Ар-Си Джи Девелопмент». По данным реестра, на сегодня Парцхаладзе является владельцем 100%-ой доли компании и ее директором. Согласно отчету, нанесенный частной компании в 2012 году ущерб в ходе проведения дороги возместили земельным участком в 2016 году. Вместе с тем, по сравнению с периодом ущерба, стоимость участка была приблизительно в 5 раз дороже.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Бюджет Тбилиси увеличится на 14,3 миллиона долларов
В Грузии насчитали 732 тысячи пенсионеров
Алиев: Баку-Тбилиси-Карс станет очень важным элементом Шелкового пути
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Автора абхазского гимна подозревают в педофилии
Абхазы будут представлены на международной туристической ярмарке в Чехии
ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию после досмотра на российско-грузинской границе
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
Какие шаги недопустимы в вопросе оккупированных территорий Грузии?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия ведет переговоры со странами Евросоюза для внесения ее в список безопасных государств
Ильхам Алиев: Баку-Тбилиси-Карс станет очень важным элементом Шелкового пути
Георгий Магрвелашвили прибыл с рабочим визитом в Вильнюс
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна