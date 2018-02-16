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Маргвелашвили пригласил президента Исландии посетить Грузию в День независимости
16.02.2018 18:20
Георгий Маргвелашвили пригласил президента Исландии Гвюдни Торласиюс Йоуханнессона посетить Грузию 26 мая, когда будет отмечаться столетний юбилей независимости Грузии.
Встреча между главами государств состоялась в Вильнюсе в рамках рабочего визита Маргвелашвили .
Георгий Маргвелашвили и Гвюдни Торласиюс Йоуханнессон обсудили возможности активизации отношений между странами как с политической, так и с экономической точек зрения, а также по направлению бизнеса.
Основные темы обсуждения президентов касались оккупированных территорий Грузии и интеграции в европейские и евроатлантические структуры.
На встреч еще раз было отмечено, что Исландия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Георгий Маргвелашвили ознакомил президента Исландии с ситуацией на оккупированных территориях,незаконным процессом бордеризации, нарушении прав человека и ограничении передвижения граждан.
Как отметил Маргвелашвили, осуществление соглашения о свободной торговле с ЕС открывает новые перспективы торговли и стимулирования экономических отношений.
Во встрече приняли участие глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, международный секретарь президента Тенгиз Пхаладзе и посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе.
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