Маргвелашвили пригласил президента Исландии посетить Грузию в День независимости

16.02.2018 18:20 Георгий Маргвелашвили пригласил президента Исландии Гвюдни Торласиюс Йоуханнессона посетить Грузию 26 мая, когда будет отмечаться столетний юбилей независимости Грузии.



Встреча между главами государств состоялась в Вильнюсе в рамках рабочего визита Маргвелашвили .



Георгий Маргвелашвили и Гвюдни Торласиюс Йоуханнессон обсудили возможности активизации отношений между странами как с политической, так и с экономической точек зрения, а также по направлению бизнеса.



Основные темы обсуждения президентов касались оккупированных территорий Грузии и интеграции в европейские и евроатлантические структуры.



На встреч еще раз было отмечено, что Исландия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Георгий Маргвелашвили ознакомил президента Исландии с ситуацией на оккупированных территориях,незаконным процессом бордеризации, нарушении прав человека и ограничении передвижения граждан.



Как отметил Маргвелашвили, осуществление соглашения о свободной торговле с ЕС открывает новые перспективы торговли и стимулирования экономических отношений.



Во встрече приняли участие глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, международный секретарь президента Тенгиз Пхаладзе и посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе.















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