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Общественный вещатель не выходит за рамки закона «О закупках» - юрист ОВГ
16.02.2018 18:22
«Общественный вещатель не выходит за рамки законодательства «О закупках» - заявила юрист Первого канала Елена Михайлова в парламенте, где председатель законодательного органа Ираклий Кобахидзе проводит встречу с представителями СМИ по вопросу закона «О вещании».
По ее словам, ОВГ и впредь будет приобретать товары и услуги в рамках существующего законодательства
«В законе о Вещании речь идет о закупках узкого сегмента в другом формате. Могу процитировать, так как было сделано несколько интерпретаций предложенных изменений в закон. В условиях в отношении государственных закупок, продукция необходимая для теле – радио вещания, веб – страницы, и социальных сетей Общественного Вещателя, а также услуг, необходимых для создания программ, передач, фильмов, спектаклей и сериалов говорится, что все это Общественный вещатель будет покупать согласно закону Грузии «О закупках».То есть, начиная с канцелярских товаров, заканчивая техникой и другим оснащением, все будет закуплено правилом учтенным законом «О государственных закупках», — заявила Елена Михайлова.
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