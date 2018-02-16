Общественный вещатель не выходит за рамки закона «О закупках» - юрист ОВГ

16.02.2018 18:22 «Общественный вещатель не выходит за рамки законодательства «О закупках» - заявила юрист Первого канала Елена Михайлова в парламенте, где председатель законодательного органа Ираклий Кобахидзе проводит встречу с представителями СМИ по вопросу закона «О вещании».



По ее словам, ОВГ и впредь будет приобретать товары и услуги в рамках существующего законодательства



«В законе о Вещании речь идет о закупках узкого сегмента в другом формате. Могу процитировать, так как было сделано несколько интерпретаций предложенных изменений в закон. В условиях в отношении государственных закупок, продукция необходимая для теле – радио вещания, веб – страницы, и социальных сетей Общественного Вещателя, а также услуг, необходимых для создания программ, передач, фильмов, спектаклей и сериалов говорится, что все это Общественный вещатель будет покупать согласно закону Грузии «О закупках».То есть, начиная с канцелярских товаров, заканчивая техникой и другим оснащением, все будет закуплено правилом учтенным законом «О государственных закупках», — заявила Елена Михайлова.















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