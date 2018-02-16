Адвокаты Саакашвили подали жалобу в ЕСПЧ на решение о его депортации из Украины

16.02.2018 18:22 Адвокаты Саакашвили подали жалобу в ЕСПЧ на решение о его депортации из Украины

Защита лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили подала жалобу в Европейский суд по правам человека на решение о применении к экс-президенту Грузии процедуры реадмиссии.



Об этом журналистам во время перерыва в Кассационном административном суде Верховного суда Украины сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.



«В Европейский суд по правам человека уже направлены документы», — заявил он.



«Мы будем пытаться восстановить справедливость в европейском институте», — добавил Чернолуцкий.



12 февраля Саакашвили был задержан правоохранителями в Киеве в ресторане «Сулугуни», и возвращен в Польшу.















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