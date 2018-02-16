Капанадзе: «Грузинская мечта» показала, что ни с кем не собирается сотрудничать по проекту Конституции

16.02.2018 19:12 Делегация Венецианской комиссии, находящаяся с визитом в Грузии, провела встречи в парламенте страны с неправительственным сектором и оппозицией.



На встрече с Джозефом Мария Кастела Андреусом и Зия Кага Таниари рассмотрели течение конституционной реформы, и изменения, которые парламент Грузии вынесет на голосование третьим слушанием в марте.



После завершения встречи неправительственных организаций и делегации Венецианской комиссии представитель "Международной прозрачности-Грузия" Леван Натрошвили заявил, что на встрече рассмотрели все вопросы, связанные с конституционными поправками.



"Они, разумеется, хотят услышать наши оценки, и вновь опубликуют свои мнения в связи с конституционным процессом, и рекомендации, которые у них уже были в прежних отчетах, еще раз выдвинут в повестку дня. Что касается того, как может все это повлиять сейчас, когда существенные вопросы не изменятся третьим слушанием, поскольку в конечном итоге получилось, что "Грузинская мечта" инициировала в виде поправок весь текст, президенту дается возможность наложить вето фактически на любой вопрос в конституции. Если начнется процедура вето, любой вопрос вновь может стать предметом обсуждения"- заявил Натрошвили.



Тем временем член парламентского меньшинства Серги Капанадзе не ждет изменений в уже проведенной конституционной реформе.



"У нас нет никакой иллюзии, что сейчас может что-нибудь изменится. "Грузинская мечта" показала, что вообще не собирается ни с кем сотрудничать в связи с конституцией. Поэтому, к сожалению, это для всех, и первым делом для общества, уже ушедший поезд. Мы используем эту возможность, чтобы еще раз объяснить Венецианской комиссии, что произошло неправильно, и какие проблемы создала проведенная конституционная реформа всем нам к выборам 2020 года"- заявил Серги Капанадзе.

















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