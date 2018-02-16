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Карасин и Абашидзе поговорили о вредителях


16.02.2018   19:50
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в пятницу провел телефонный разговор со спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе, в ходе которого стороны обсудили конкретные вопросы двусторонних отношений, говорится в сообщении МИД России.

В условиях отсутствия дипломатических отношений диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч в Праге Абашидзе и Карасина.

"Обсуждались некоторые конкретные вопросы двусторонних отношений. Затрагивалась тема координации усилий в борьбе с вредителями растений, наносящих ощутимый ущерб сельскому хозяйству в регионе", — говорится в сообщении.






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