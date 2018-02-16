МИД: Вопрос внесения Грузии в список безопасных стран должен индивидуально решаться страной-партнером

16.02.2018 20:05 Правительство Грузии продолжает работать над соответствующими законодательными инициативами, направленными на превенцию злоупотреблений правилами безвизового режима и процедурами предоставления убежища. Об этом заявляют в Министерстве иностранных дел Грузии.



Как заявляют в МИДе, исходя из важности этого вопроса, проводятся дополнительные консультации с европейскими партнерами.



«С учетом нынешнего состояния с точки зрения демократических стандартов и защиты прав человека в нашей стране, несколько стран Еворсоюза уже вснесли Грузию в категорию безопасных стран. Работа над этим вопросом, естественно, продолжается со всеми нашими партнерами, однако вопрос должен индивидуально решаться страной-партнером и не согласуется на двусторонних переговорах. Также следует учитывать, что в части стран Евросоюза нет подобных критериев для такого разделения стран», - заявляют в МИДе.



Напомним, что правительство Грузии планирует ужесточить меры для недопущения роста числа просителей убежища в странах Евросоюза, чтобы это не стало причиной перебоев визовой либерализации. Речь идет об инициативе изменений в законодательстве, в результате которых будет введен ряд превентивных мер. Также планируется проведение в масштабах страны активной информационной кампании. Примечательно, что для сокращения числа просителей убежища грузинская сторона ведет переговоры по вопросу внесения Грузии в список безопасных стран со странами Евросоюза, в том числе, с Германией.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

