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Дмитрий Кумсишвили встретился с региональным президентом компании BP Гарри Джонсом
16.02.2018 20:16
В рамках Консультативного совета «Южного газового коридора» первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили встретился с региональным президентом BP Гарри Джонсом.
По данным министерства экономики, на встрече говорили о важности развития Южного коридора по поставке Каспийского углеводорода на европейский рынок. А также о Южнокавказском трубопроводе, по которому осуществляется транспортировка добытого из месторождения Шах-Дениз газа из Азербайджана в Турцию.
На встрече Дмитрий Кумсишвили положительно оценил деятельность BP в Грузии.
Основное внимание было уделено важности проектов, реализуемых BP в Грузии. Было отмечено, что реализация этих проектов не только повышает энергетическую безопасность Грузии, но и имеет важное значение для общего экономического развития и энергетической безопасности региона.
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