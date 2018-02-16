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Маргвелашвили поздравил Далю Грибаускайте со 100-летним юбилеем независимости Литвы


16.02.2018   20:20
Георгий Маргвелашвили поздравил Далю Грибаускайте со 100-летним юбилеем независимости Литвы
Президент Грузии, вместе с европейскими лидерами, поздравил литовскую коллегу со 100-летним юбилеем независимости Литвы.

Георгий Маргвелашвили принял участие в церемонии официального приема лидеров европейских стран в президентском дворце президента Литвы Дали Грибаускайте.

Президент Грузии оставил запись в книге почетных гостей и обсудил с европейскими лидерами в неформальной обстановке вопрос их участия в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия независимости Грузии.







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