Министерство внутренних дел представило план развития изоляторов временного содержания

16.02.2018 20:46 Сегодня Министерство внутренних дел Грузии представило в гостинице "Рэдиссон" план развития изоляторов временного содержания. Презентация проводилась при поддержке Офиса Верховного комиссара Организации Объединенных Наций. В рамках встречи представители различных государственных ведомств, неправительственного сектора, и международных организаций были проинформированы о выполненной, и планируемой активности Министерства внутренних дел в данном направлении.



Активность включает развитие инфраструктуры, совершенствование существующей системы видеонаблюдения и электронной базы, улучшение качества медицинских услуг для лиц, помещенных в изоляторы, улучшение питания и других условий содержания задержанных лиц, структурную реорганизацию, повышение квалификации персонала, обновление правовой базы.



В частности:



- На основании законодательных поправок, осуществленных в начале февраля 2018 года, срок сохранения видеозаписей в изоляторах увеличился с 24 часов до 120 часов, что включает весь период пребывания обвиняемых в изоляторах временного содержания;



- В целях улучшения инфраструктуры уже начались, и поэтапно будут осуществлены ремонтные работы в изоляторах Цалки, Чхороцку, Кобулети, Самтредиа, и Поти. В результате в этих регионах будут функционировать изоляторы международных стандартов;



- Началась работа над улучшением системы видеонаблюдения. На начальном этапе в 6 больших изоляторах будет заменено существующее устаревшее оборудование на новое, после чего поэтапно будет продолжаться замена;



- В конце февраля будет открыт обновленный изолятор в Ахалкалаки, где уже была реализована реконструкция всего здания. А также будут построены новые изоляторы в Боржоми, Бакуриани и Гудаури, а старые изоляторы в Зугдиди и Ахалцихе будут заменены новыми;



- В целях улучшения медицинского обслуживания лиц, помещенных в изолятор временного содержания, во всех изоляторах, действующих по всей стране, для лиц, содержащихся в изоляторе, будет доступен медицинский персонал;



- Будут созданы два новых учреждения в Восточной и Западной Грузии с целью размещения задержанных по административному правонарушению, чем будут выполнены рекомендации международных организаций;



- В целях повышения квалификации персонала будут созданы должностные инструкции сотрудников изолятора, и обновлены учебные курсы подготовки/переподготовки. Кроме того, без прохождения базового учебного курса служащий не может быть назначен на должность.



- Министерство внутренних дел в процессе структурных и контентных реформ вводит стандарты, ориентированные на права человека. После создания Департамента по правам человека министерство представит план развития изоляторов временного содержания. Проект преследует целью обеспечение защиты прав задержанных созданием соответствующих условий, и путем внедрения новых стандартов работы в учреждениях закрытого типа.



















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