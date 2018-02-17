Еврокомиссар Хан приветствует прогресс в отношениях Грузия - ЕС

17.02.2018 00:09 Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан приветствует значительный прогресс, достигнутый в отношениях Грузия-Евросоюз и усилия властей Грузии в направлении осуществления реформ. Об этом еврокомиссар заявил на встрече с глазу на глаз с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, которая состоялась в рамках 54-ой Мюнхенской конференции по безопасности.



По информации пресс-службы администрации правительства, стороны обсудили результаты с точки зрения имплементации соглашения об ассоциации и соглашения о всеобъемлющей свободной торговле.



Беседа коснулась обновленной, комплексной повестки дня ассоциации Грузия-ЕС, которая охватывает приоритеты до 2020 года, в том числе, реформы с точки зрения укрепления демократических институтов и в других сферах.



Еврокомиссар Йоханнес Хан отметил, что Евросоюз готов продолжать поддержку правительства Грузии в процессе успешного осуществления реформ и совместной повестки дня Грузия-ЕС.



Стороны также говорили о положении на оккупированных территориях Грузии. Йоханнес Хан еще раз подтвердил твердую поддержку ЕС территориальной целостности и суверенитета Грузии в международно признанных границах.















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