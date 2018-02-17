США выдвинули обвинения против 13 граждан России по вмешательству в выборы

17.02.2018 15:15 Спецпрокурор США Роберт Мюллер назвал имена лиц из России, обвиняемых во вмешательстве в выборы. Обвинения предъявлены 13 физлицам, среди которых известный бизнесмен Евгений Пригожин.



Кроме него, спецпрокуратура назвала Михаила Быстрова, Михаила Бурчика (он же Михаил Абрамов), Сергея Полозова, Марию Бовда, Роберта Бовда, Джейхуна Асланова, Вадима Подкопаева, Александру Крылову, Анну Богачеву, Глеба Васильченко, Ирину Каверзину и Владимира Венкова. Все они занимали различные должности в «Агентстве интернет-исследований», по данным прокуратуры.



Обвинение также предъявлено трем компаниям: «Агентству интернет-исследований», Concord Management and Consulting и Concord Catering.



Мюллер заявил, что агентство и Пригожин вмешивались в выборы в США с 2014 года. Прокурор обвинил «Агентство интернет-исследований» в организации предвыборных манифестаций в США, а также подкупе американцев для участия в акциях протеста.



Обвинение предъявлены по статье «сговор против США». Согласно обвинительному заключению, лица из России хотели дискредитировать кандидата в президенты от демократической партии Хилари Клинтон, сенаторов Теда Круза и Марко Рубио. В тоже время россияне, по мнению обвинения, хотели поддержать кандидата от республиканцев Дональда Трампа и сенатора Берни Сандерса.



Граждане России собирали «разведывательную информацию» в США с целью вмешательства в выборы.



Спецпрокурор заявил, что обвиняемые использовали российские банки для оплаты «вмешательства в выборы». По его словам, россияне организовывали протесты в США под видом американских организаций.















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