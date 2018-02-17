У граждан Грузии должно быть правильное восприятие условий визовой либерализации - глава МИД

17.02.2018 19:24 По заявлению вице-премьера, министра иностранных дел Михаила Джанелидзе, правительством Грузии запланированы конкретные шаги для превенции нарушения со стороны граждан Грузии безвизового режима со странами Евросоюза/Шенгенской зоны и условий прошения об убежище. Об этом глава МИД заявил в беседе с журналистами в Мюнхене.



По его словам, частью действий правительства является проведение масштабной и эффективной информационной кампании, чтобы у граждан Грузии было правильное восприятие условий краткосрочных визитов и тех угроз, которые связаны с их нелегальными визитами и незаконными просьбами об убежище.



По заявлению министра, эти вопросы он обсудил и в ходе встречи с грузинской диаспорой в Мюнхене. Как отметил Джанелидзе, со стороны представителей диаспоры была выражена готовность помочь государству в правильном информировании граждан и обмене в этом плане своим опытом, так как практика показывает, что многие граждане Грузии, которым было отказано в предоставлении убежища, столкнулись с еще большими проблемами.



«Мы говорили о совместной кампании, которая должна быть осуществлена в странах-членах Евросоюза, чтобы подчеркнуть позитивный имидж Грузии. В Германии в этом году у нас есть хорошая возможность, так как мы являемся почетным гостем на Франкфуртской книжной ярмарке, и, как известно, в этом году также впервые в истории при совместной организации Мюнхенской конференции по безопасности, проводится специально посвященное Грузии мероприятие - «Политика и литература», которое дает нам возможность с положительной точки зрения продемонстрировать Грузию перед германским обществом», - заявил Михаил Джанелидзе.















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