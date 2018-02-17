Отношения между США и Грузией на очень высоком уровне - Квирикашвили

17.02.2018 19:29 «Отношения между США и Грузией на очень высоком уровне, что нужно беречь и мы должны еще больше продвинуться в этом направлении», — заявил премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили в Мюнхене, где проходит международная конференция по безопасности.



По оценке премьера, в рамках конференции у грузинской делегации были очень интересные встречи.



«Мы вместе с секретарем обороны США основательно рассмотрели сегодняшнее сотрудничество между нашими странами. Мы получили от Джеймса Мэттиса обещание, что случится еще большая интенсификация наших отношений. Очень важно, что сегодня мы сотрудничаем с США с одной стороны в рамках основного пакета НАТО и с другой, с США у нас есть программа усиления обороноспособности Грузии, что очень важно для нашей страны.



Мы поблагодарили за важнейшую поддержку, которая выражается в поддерживании суверенитета и территориальной целостности, будущем членстве Грузии в НАТО и процессе европейской интеграции», — заявил Георгий Квирикашвили.



Как отметил премьер, грузинская делегация провела встречи с Еврокомиссией и представителями бизнес – кругов. По его словам, с представителями крупнейших международных и германских компаний была очень интересная дискуссия об инвестиционных возможностях Грузии. Квирикашвили уверен, что в ближайшем будущем состоится несколько визитов крупных инвесторов в Грузию.



«В нашей стране уже осуществлены очень важные реформы и шаги к развитию. Все больше и больше людей интересуются нашей страной, проблемами и мы находим все больше поддержки среди них. Уверен, что в будущем у нас в стране будет больше экономических представительств европейских компаний.



Абсолютно на всех встречах мы говорили о ситуации на оккупированных территориях и фактах нарушений прав человека на них. Вообщем, проблема оккупации и существующая ситуация в регионе, не только в контексте Украины и Грузии, деструктивно сказывается на стабильности и безопасности в регионе и об этом мы активно говорили с нашими друзьями.



Та поддержка, которая есть у Грузии, является результатом таких бесед и выражением поддержки внешнеполитического вектора страны и думаю, что у Мюнхенской конференции по безопасности будут конкретные результаты для Грузии», — заявил Квирикашвили.















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