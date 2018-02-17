Премьер–министр Грузии примет участие в саммите ГУАМ

17.02.2018 19:33 Премьер–министр Грузии Георгий Квирикашвили 21 июня примет участие в саммите ГУАМ, который примет страна – председатель организации – Молдова. На встрече премьер–министров стран–членов ГУАМ, своего грузинского коллегу в Кишинев лично пригласил премьер Молдовы Павел Филипп. Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.



На встрече стороны обсудили двусторонние отношения, процесс европейской интеграции и реформы, которые осуществляют обе страны. Были подчеркнуты общие Западные внешнеполитические устремления Грузии и Молдовы как в двустороннем, так и многостороннем форматах успешного сотрудничества.



В разговоре, речь зашла о развитии экономических отношений между странами. В этом контексте, была отмечена важность активизации экономической межправительственной комиссии двух стран.















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