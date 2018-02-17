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Квирикашвили примет участие в заседании Совета стратегического сотрудничества Грузия-Турция
17.02.2018 19:42
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили примет участие в заседании высокого уровня Совета стратегического сотрудничества Грузия-Турция, которое пройдет в Турции, первой половине года. Об этом стало известно на встрече глав правительств Грузии и Турции, которая прошла в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Стороны обсудили хорошую динамику двусторонних отношений, особенно в торгово-экономической сфере и подчеркнули необходимость развития этого направления.
Внимание было обращено на сотрудничество в транспортно-энергетических проектах регионального значения. В этом контексте была отмечена важность железной дороги Баку — Тбилиси — Карс.
Главы правительств говорили о вопросах региональной безопасности.
Турецкая сторона еще раз выразила поддержку Грузии в процессе интеграции в евроатлантические структуры.
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