Германия намерена задействовать механизм приостановки безвизового режима, если число нарушителей из Грузии возрастет

17.02.2018 22:11 «Если число нарушителей визы возрастет, мы начнем задействование этого механизма. Так что, все зависит от Грузии», - об этом министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил грузинским журналистам в Германии.



По заявлению главы МВД, он встретился с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, состоялась беседа касательно безвизового режима для граждан Грузии.



«У меня состоялась только что встреча с министром иностранных дел Грузии, я как министр ВД зафиксировал свою позицию. В результате мы достигли консенсуса, в том числе, и о механизме приостановки. Если число нарушителей визы возрастет, мы начнем задействование этого механизма. Так что, все зависит от Грузии. Я надеюсь, что визовая либерализация сохранится, пока мы не намерены задействовать механизм приостановки, однако рост числа нарушителей виз вызывает тревогу. Еще один важный вопрос, это рост криминала. Грузия активно включена в решение этой проблемы. Мы со своей стороны также сделали все», - заявил глава МВД Германии.



Грузинский перевод заявления Томаса де Мезьера распространяет телекомпания «Имеди».

















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