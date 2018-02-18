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Специальное мероприятие, посвященное Грузии, состоялось в рамках Мюнхенской конференции по безопасности


18.02.2018   12:34
Грузия гордится своей эффективной демократической системой правления, верховенством закона, которое укрепляется с каждым днем, активной политической жизнью, свободой СМИ, экономическим динамизмом, благоприятной инвестиционной средой и низким уровнем коррупции,- об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в своем слове, выступая на посвященном Грузии специальном мероприятии в рамках 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава грузинского правительства говорил не только о достижениях Грузии на европейском и евроатлантическом пути, но и об естественном европейском отношении грузин к таким отличающимся сферам, как политика и культура. Как заявил Квирикашвили, основным приоритетом правительства Грузии остается эффективная реализация амбициозного соглашения об ассоциации с Евросоюзом, включающее зону свободной торговли, а также евроатлантическая интеграция страны.

«Мы, грузины верим, что наивысшее достижение человечества – мир и свободу сможем сохранить только в том случае, если будем уважать демократию и ценности и принципы мирного сосуществования наций», — отметил Квирикашвили.

Премьер детально рассказал о последних данных, которые отражают процесс впечатляющей трансформации, происходящей в стране.

«Достаточно упомянуть, что в мировом индексе свободы прессы Грузия переместилась со 104 места в 2012 году на 64 позицию; в индексе глобальной конкурентноспособности Грузия со 137 места поднялась на 48; также на 74 позиции Грузия улучшила показатель в категории защиты прав собственности, перейдя со 120 на 46 место», — подчеркнул Георгий Квирикашвили.

Глава грузинского правительства подчеркнул, что Грузия по-прежнему сталкивается с серъезными вызовами в сфере безопасности. В частности, он напомнил присутствующим, что 20% страны остаются оккупированными, а сотни тысяч изгнанных из оккупированных территорий людей по-прежнему не могут вернуться в родные дома.






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