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Германия поддерживает возможность граждан Грузии передвигаться в Шенгенской зоне без виз - Клаудия Рот


18.02.2018   12:36
Германия поддерживает Восточное партнерство, европейскую интеграцию Грузии и возможность граждан Грузии передвигаться в ЕС, Шенгенской зоне без виз, что является хорошей возможностью для еще большего укрепления связей, — об этом вице-президент Бундестага Клаудия Рот заявила после встречи с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Согласно информации министерства иностранных дел, на встрече было отмечено, что у Грузии значительная поддержка в Бундестаге Германии, и Германия заинтересована в дальнейшем развитии этого сотрудничества.

В свою очередь, министр иностранных дел Грузии подчеркнул важность близких дружеских отношений с Германией, которая имеет глубокие исторические корни и была отмечена юбилейной годовщиной вековой дружбы.

Михаил Джанелидзе поблагодарил вице-президента Бундестага за большой вклад немецкой стороны в демократическое и экономическое развитие Грузии.

Было подчеркнуто успешное межпарламентское сотрудничество и выражена готовность провести отдельные мероприятия в рамках группы дружбы Грузии после выборов в Бундестаге Германии.

Высоко было оценено участие Грузии на Франкфуртской международной книжной ярмарке в качестве почетного гостя, что является уникальной возможностью для презентации грузинской культуры не только в Германии, но и в многомиллионной международной аудитории.






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