Президент Грузии принял участие в мероприятиях, посвященных Дню восстановлению независимости Литвы

18.02.2018 13:36 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 16 февраля прибыл в Вильнюс вместе с европейскими лидерами, где принял участие в праздновании 100-летия восстановления независимости Литвы и провел несколько двусторонних встреч.



Маргвелашвили в Президентском дворце поздравил президента страны Далю Грибаускайте со 100-летней годовщиной восстановления независимости, после чего принял участие в церемонии торжественного поднятия флагов трех стран - Литвы, Латвии и Эстонии.



На церемонии, на которой вместе с президентом Грузии присутствовали также первые лица Латвии, Эстонии, Польши, Германии, Финляндии, Исландии и Украины, а также президенты Европейской комиссии и Совета ЕС, Даля Грибаускайте поздравила народ Литвы с Днем восстановления независимости, а также обратилась к лидерам дружественных стран.



«В начале прошлого века мы с нетерпением ждали каких-либо признаков поддержки. Сегодня мы знаем, что у вас есть настоящие друзья и союзники, которые твердо поддерживают нас», - заявила президент Литвы. «Мы очень рады, что многие из наших друзей сегодня находятся здесь. Спасибо вам за то, что вы с нами», - отметила Даля Грибаускайте.



В рамках рабочего визита в Литву президент Георгий Маргвелашвили встретился с президентом Исландии Гудни Торласиус Йохансоном и президентом Финляндии Саули Ниинистё, которых пригласил в Тбилиси 26 мая, на мероприятия, посвященные 100-летней годовщине восстановления независимости Грузии. На встрече с лидерами Исландии и Финляндии было подчеркнуто значение поддержки территориальной целостности Грузии и политики непризнания оккупированных регионов. Обсуждались вопросы евроинтеграции Грузии, а также возможности интенсификации двусторонних отношений с точки зрения политических, экономических и торговых отношений.



«Нахождение в Вильнюсе для меня было возможностью стоять рядом с очень близким для нас народом – народом Литвы и быть рядом с моим очень близким другом и сторонником страны – Дальей Грибаускайте, когда она отмечала 100-летний юбилей восстановления республики», - заявил Георгий Маргвелашвили, говоря о значении своего визита.



По его словам, такие форумы содействуют установлению контактов «с такими государствами, с которыми Грузия нуждается в большей интеграции», а также дает возможность, чтобы с европейскими лидерами «обсуждать то, каким образом развивать наше сотрудничество в будущем на благо Грузии и региона».



Civil Georgia











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