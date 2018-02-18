Квирикашвили: Грузия - лидер региона в плане строительства европейской демократии

18.02.2018 14:32 Грузия стала региональным лидером в плане строительства стабильной европейской демократии и гордится своим эффективным демократическим правлением, верховенством закона, свободой СМИ, динамикой в экономике и низким уровнем коррупции. Об этом премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил в ходе выступления на специальном мероприятии, посвященном Грузии и организованном в рамках 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.



«Грузия является природным узлом, связывающим Восток и Запад. Мы активно поддерживаем стратегические инициативы Восток-Запад, в том числе Южный коридор и Новый Шелковый путь. Наша правительство начало амбициозные инфраструктурные проекты, чтобы содействовать сухопутной, морской и железнодорожной торговле Восток-Запад… Благодаря преобразующей силе Евросоюза, а также непоколебимому выбору и решению нашего народа, Грузия стала лидером региона в плане строительства стабильной европейской демократии», - подчеркнул премьер.



По его словам, опыт Грузии является впечатляющим примером того, что демократическая трансформация и укрепление безопасности возможны в регионе, где есть неразрешенные конфликты. «Мы живем в эпоху, когда никто не застрахован от угроз, связанных с безопасностью, из-за чего мы глубоко ценим наши отношения с западными партнерами, особенно наши двусторонние связи с Германией», - отметил Квирикашвили.



Он добавил, что Грузия ценит статус почетного гостья на Франкфуртской книжной ярмарке. По его словам, это дает возможность немецкой и глобальной аудитории познакомится с современной грузинской литературой, с богатым наследием, историей, традициями и культурой страны.















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