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Незаконное оружие изъяли сотрудники МВД Грузии
18.02.2018 15:14
Сотрудник МВД Грузии изъяли множество оружия в Тбилиси и регионах страны за последнюю неделю. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Оружие было найдено у жителей Самцхе-Джавахети, Кахетии, Самегрело и в Аджарии. Они незаконно хранили автомат Калашникова, две винтовки мелкого калибра, шесть пистолетов, три охотничьих ружья, два обреза, более 600 боевых патрона и шесть обойм.
Уголовную ответственность понесут 15 человек по фактам противоправного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов. Им грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.
Также в регионе Самцхе-Джавахети зарегистрированы случаи добровольной сдачи трех обрезов, 19 гранат, трех обойм автомата, 258 патронов и противотанковой мины. Этих людей освободили от уголовной ответственности на основании УПК Грузии.
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