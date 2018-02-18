Незаконное оружие изъяли сотрудники МВД Грузии

18.02.2018 15:14 Сотрудник МВД Грузии изъяли множество оружия в Тбилиси и регионах страны за последнюю неделю. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.



Оружие было найдено у жителей Самцхе-Джавахети, Кахетии, Самегрело и в Аджарии. Они незаконно хранили автомат Калашникова, две винтовки мелкого калибра, шесть пистолетов, три охотничьих ружья, два обреза, более 600 боевых патрона и шесть обойм.



Уголовную ответственность понесут 15 человек по фактам противоправного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов. Им грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.



Также в регионе Самцхе-Джавахети зарегистрированы случаи добровольной сдачи трех обрезов, 19 гранат, трех обойм автомата, 258 патронов и противотанковой мины. Этих людей освободили от уголовной ответственности на основании УПК Грузии.















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