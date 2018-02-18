Оккупация и милитаризация наших территорий представляет собой значительную проблему - Квирикашвили

18.02.2018 15:59 Оккупация и происходящая милитаризация двадцати процентов наших территорий и сегодня представляет собой значительную проблему, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая с речью на посвященном Грузии специальном мероприятии в рамках 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.



По словам премьера, опыт Грузии последнего времени представляет собой впечатляющий образец того, что демократическая трансформация и укрепление безопасности и стабильности возможны в регионе, где существуют неразрешенные конфликты.



«Перед Грузией и сегодня стоят серьезные вызовы в плане безопасности, а также оккупация и проходящая милитаризация 20-ти процентов наших территорий, а также сотнями тысяч вынужденно сегодня представляет собой значительную проблему. Мы живем в эпоху, когда никто не защищен от угроз, связанных с безопасностью, ввиду чего мы очень ценим наши отношения с западными партнерами, в особенности наши двусторонние связи с Германией. Эти связи испытаны и надежны и их корни нужно искать в первых немецких поселениях, которые появились в Грузии точно два века назад. Германия исполнила значительную роль в основании первой демократической республики Грузии 100 лет назад. Германия и сегодня играет решающую роль и представляется гарантом суверенитета и развития Грузии», - отметил премьер-министр.















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