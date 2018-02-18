Квирикашвили: Эффективное осуществление соглашения об ассоциации остается основным приоритетом правительства Грузии

18.02.2018 16:15 Эффективное осуществление соглашения об ассоциации остается основным приоритетом правительства Грузии, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая с речью на посвященном Грузии специальном мероприятии в рамках 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.



По заявлению премьера, польза от тесного сотрудничества Грузии с Евросоюзом (ЕС) – несомненна.



«В марте 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовый въезд в Шенгенскую зону. Этот исторический момент значительно сблизил Грузию с Европой. Безвизовое передвижение содействует профессиональному обмену между бизнесменами, учеными, студентами и представителями искусства. Это означает то, что у грузин есть возможность побывать в Европе и воочию увидеть достижения, благополучие, уважение к верховенству закона и доброжелательную среду европейцев – т.е. мир, к которому стремится Грузия», - заявил премьер-министр.















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