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В Киеве проходит марш «Марш за будущее», организованный Рухом новых сил Саакашвили


18.02.2018   16:26
В Киеве начался марш, организованный Рухом новых сил Михеила Саакашвили. Акция называется "Марш за будущее! За отставку Порошенко!".

Как передает "Интерфакс-Украина", марш стартовал с парка им.Т. Шевченко с опозданием, поскольку шесть станций метро в центре Киева были закрыты в связи с «анонимным звонком о минировании».

Организаторы накануне изменили маршрут движения. Планировалось, что марш закончится митингом на Майдане Независимости. Но поскольку там проходит ряд акций, в том числе памяти Героев Небесной сотни, решили провести вече на Михайловской площади.

Марш проходит без Михеила Саакашвили, который по процедуре реадмиссии был отправлен в Польшу, а затем отбыл в Амстердам, где находится его семья.






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