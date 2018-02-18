В Киеве проходит марш «Марш за будущее», организованный Рухом новых сил Саакашвили

18.02.2018 16:26 В Киеве начался марш, организованный Рухом новых сил Михеила Саакашвили. Акция называется "Марш за будущее! За отставку Порошенко!".



Как передает "Интерфакс-Украина", марш стартовал с парка им.Т. Шевченко с опозданием, поскольку шесть станций метро в центре Киева были закрыты в связи с «анонимным звонком о минировании».



Организаторы накануне изменили маршрут движения. Планировалось, что марш закончится митингом на Майдане Независимости. Но поскольку там проходит ряд акций, в том числе памяти Героев Небесной сотни, решили провести вече на Михайловской площади.



Марш проходит без Михеила Саакашвили, который по процедуре реадмиссии был отправлен в Польшу, а затем отбыл в Амстердам, где находится его семья.















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