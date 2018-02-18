Первые лица Грузии соболезнуют в связи с авиакатастрофой в Иране

18.02.2018 17:47 Президент и премьер Грузии выразили свои соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране, в результате которой погибли 66 человек.



«Я глубоко опечален произошедшей в Иране авиакатастрофой, в результате которой погибли 66 челок. От имени правительства Грузии выражаю соболезнования семьям и близким погибших, а также властям и народу Ирана. В эти сложные минуты мы рядом с ними», - говорится в сообщении на фейсбук-странице Георгия Квирикашвили.



Свои соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране выразил и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. «Я скорблю в связи с произошедшей в Иране авиакатастрофой, жертвами которой стали люди. От имени грузинского народа и лично от себя хочу выразить соболезнования правительству и народу Ирана», - говорится в сообщении Маргвелашвили.



Как сообщает агентство «Новости-Грузия», самолет авиакомпании Aseman Airlines разбился сегодня, 18 февраля, по пути из Тегерана в город Ясудж на юго-западе Ирана. Спустя 50 минут после вылета лайнер исчез с радаров. На борту самолета находились 60 пассажиров, четверо членов экипажа и два пилота, никто не выжил.















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