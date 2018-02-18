Сакварелидзе заявил, что в Киеве за два дня собрали 10 тыс. подписей за отставку Порошенко

18.02.2018 18:59 В Киеве уже собрали 10 тыс. подписей за отставку президента Украины Петра Порошенко, сказал член "Руху нових сил" Давид Сакварелидзе в комментарии телеканалу NewsOne.



"За полтора или два дня только в Киеве собрали 10 тыс. подписей. Сегодня по всей стране, в каждом районном центре, в каждом городе собирались люди. Сейчас только что смотрели фотографии, во Львове стоит огромная очередь за отставку Порошенко. И эта кампания будет продолжаться", – отметил он.



"Украинская правда" сообщала, что подписи собирали и в ходе сегодняшнего "Марша за будущее", организованного "Рухом нових сил".



Сегодня тысячи людей собрались в парке имени Тараса Шевченко в Киеве и прошли колоннами к Михайловской площади. Там активисты провели вече. Они потребовали отставки президента Украины Петра Порошенко. Марши прошли и в ряде других городов Украины.



Лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили на акции отсутствовал, поскольку 12 февраля его депортировали из Украины, но обратился к сторонникам по телефонной связи.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

