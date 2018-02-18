Марш в Киеве прошел без нарушений правопорядка

18.02.2018 21:06 Марш "За будущее", организованный партией "Рух новых сил", прошел в Киеве в воскресенье без нарушений правопорядка.



"Полиция должным образом обеспечила безопасность участников мероприятия. Сбор состоялся в парке им. Шевченко, откуда колонна прошла к Михайловской площади… Нарушений правопорядка не зафиксировано", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.



В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" адвокат лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что в марше в Киеве приняли участие не менее 12 тыс человек (3 тысячи по версии полиции).



"Людей было столько же, как и 10 декабря, после задержания Саакашвили. А по всей Украине на улице за отставку Порошенко вышли не меньше 100 тыс человек", - отметил он.



Как сообщалось, в воскресенье в Киеве проходит ряд акций, в частности в связи с трагическими событиями на Майдане Независимости в феврале 2014 года. Кроме того, "Марш за будущее! За отставку Порошенко" провел "Рух новых сил Михеила Саакашвили".















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