Кацарава: Мы делаем все, чтобы сохранить визалиберализацию

19.02.2018 10:44 Мы понимаем возмущение и печаль наших партнеров, однако делаем все, чтобы сохранить визалиберализацию, — об этом Первому каналу заявила глава комитета по внешним отношениям парламента Грузии Софио Кацарава.



По ее словам, по этой теме они получат больше информации в ходе слушаний отчета министра иностранных дел в парламенте.















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