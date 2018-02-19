Михаил Джанелидзе выступит перед парламентом

19.02.2018 10:44 В парламенте Грузии сегодня заслушают вице-премьера, министра иностранных дел Михаила Джанелидзе.



Министр иностранных дел предстанет на объединенном заседании комитетов по иностранным отношениям, диаспоры и интеграции с Европой.



Михаил Джанелидзе будет говорить о деятельности внешнеполитического ведомства, вопросах внешней политики и запланированных мероприятиях.















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