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Михаил Джанелидзе выступит перед парламентом
19.02.2018 10:44
В парламенте Грузии сегодня заслушают вице-премьера, министра иностранных дел Михаила Джанелидзе.
Министр иностранных дел предстанет на объединенном заседании комитетов по иностранным отношениям, диаспоры и интеграции с Европой.
Михаил Джанелидзе будет говорить о деятельности внешнеполитического ведомства, вопросах внешней политики и запланированных мероприятиях.
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