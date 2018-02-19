Ираклий Кобахидзе встречается с мэром Тбилиси по вопросу регуляций на строительство

19.02.2018 10:45 Председатель парламента Грузии встречается с мэром Тбилиси. По информации пресс-службы парламента, встреча Ираклия Кобахидзе и Кахи Каладзе проходит в связи с регуляциями в области строительства.



По инициативе мэрии планируется ужесточить регуляции и уже началась работа над законопроектом.



Председатель парламента и мэр Тбилиси обсудят и другие вопросы.















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