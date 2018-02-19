Департамент по обороне США распространяет информацию о встрече Джеймса Мэттиса и Георгия Квирикашвили

19.02.2018 11:32 Департамент по обороне США распространяет информацию о встрече секретаря п обороне и делегации Грузии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.



Как заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, секретарь по обороне Джеймс Мэттис встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и министром обороны Леваном Изорией. На встрече рассматривались отношения США-Грузии и вопросы региональной безопасности.



По словам представителя Пентагона, секретарь по обороне высоко оценил службу Грузии в Афганистане рядом силами США и НАТО, как крупнейшая страна контрибутор, которая не является членом НАТО.

Но словам Уайт, Джеймс Мэттис отметил, что эта служба унесла жизни 32-х грузинский военных, 290 получили ранения.



Мэттие еще раз подтвердил поддержку США суверенитету и территориальной целостности Грузии. Секретарь по обороне обсудил значительный прогресс Грузии в реформах обороны и помощь США вооруженным силам Грузии, а также партнерство для укрепления боевой готовности и институциональных возможностей в рамках программы готовности вооруженных сил Грузии.















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