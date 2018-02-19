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США рассматривают вопрос о новых санкциях в отношении России
19.02.2018 12:09
США рассматривают вопрос о новых санкциях в отношении российских представителей
Соединенные Штаты в настоящее время рассматривают возможность внесения новых имен российских представителей в санкционный список, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
В интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос ведущей "почему не вводятся санкции, которых хочет подавляющее большинство членов конгресса", Р.Тиллерсон сказал: "Мы уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом предотвратили ряд российских военных поставок. И мы рассматриваем кого дополнительно из представителей подвергнуть санкциям".
В январе текущего года президент Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", предусматривающий введение ограничительных мер в отношении компании и физических лиц, осуществляющих торговлю с предприятиями российского военно-промышленного комплекса.
Госсекретарь не исключил возможность военного воздействия на сирийские власти, обвинив их в применении химического оружия.
"Как это имело место в апреле прошлого года, мы очень серьезны в наших требованиях, когда говорим, что химическое оружие не может применяться на регулярной или нормальной основе в качестве средства в любом конфликте", - заявил Р.Тиллерсон.
Он в очередной раз возложил ответственность на Россию за факты применения химического оружия в Сирии.
"Мы приводим эти факты, связывая с особой ответственностью России, так как считаем, что именно она приняла на себя обязательства по уничтожению химического оружия и заверила, что его больше нет".
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