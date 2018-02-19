МИД Грузии: Со стороны Германии активно обсуждается предложение о переводе Грузии в категорию безопасных стран

19.02.2018 12:14 Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в рамках Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с советником федерального канцлера Германии по внешней политике и безопасности Яном Хекером.



Как сообщили в МИДе, на встрече разговор коснулся двустороннего сотрудничества Грузии и Германии, процесса европейской и евроатлантической интеграции Грузии и среды безопасности в регионе. Сообщается, что стороны положительно оценили прогресс Грузии на пути к европейской и евроатлантической интеграции и активную поддержку Германии в этом направлении.



«Особо была отмечена важность предоставления гражданам Грузии возможности безвизового передвижения в Евросоюзе/Шенгенской зоне и значение безвизового режима для процесса интеграции Грузии в Евросоюз. Беседа коснулась хода визовой либерализации и трудностей последнего времени в этом процессе, связанных с нарушением правил безвизового режима со стороны части граждан Грузии и злоупотреблением возможностью просить убежища в странах ЕС. Немецкая сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Грузией на пути решения этих проблем и положительно оценила отдельные инициативы правительства Грузии в этом направлении. С учетом прогресса с точки зрения прав человека и демократического развития в Грузии, была отмечена важность перевода Грузии в категорию безопасных стран со стороны Германии, на встрече немецкая сторона подтвердила, что она активно обсуждает это предложение и связанные с ним процедуры. Стороны выразили готовность и в будущем поддерживать развитие сотрудничества между Германией и Грузией и эффективно сотрудничать в международных форматах», - отмечается в информации, распространенной Министерством иностранных дел Грузии.















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