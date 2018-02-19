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Мдинарадзе: Аргументы в поддержку вето на изменения в закон «О Вещании» сравнительно слабые


19.02.2018   12:28
По заявлению председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, в большинстве наблюдается разброс мнений по вопросу преодоления вето, наложенного президентом на законодательные изменения в закон «О вещании».

Об этом парламентарий заявил до начала заседания фракции большинства, на котором обсуждается законодательный пакет «О вещании».

«Достаточно убедительные аргументы прозвучали с одной и другой сторон. Но в конце процесса, после последней встречи стало ясно, что аргументы в поддержку наложенного президентом вето являются не столь убедительными. Но мы ещё раз обсудим этот вопрос и сегодня же примем окончательное решение. Хотя в целом считаю, что аргументы в пользу вето сравнительно слабые», — отметил Мдинарадзе.

Встреча парламентского большинства по вопросу вето президента на изменения в закон «О вещании» сейчас проходит в центральном офисе партии «Грузинская мечта».








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