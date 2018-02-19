Визовой либерализацией с ЕС воспользовались 220 000 человек

19.02.2018 13:29 Визовой либерализацией воспользовались 220 000 человек, - об этом вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе сообщил журналистам в Информационном центре НАТО и Евросоюза, где проходит презентация отчета о работе центра за прошлый год.



Как отметил министр, визиты осуществлены, в основном, с туристической целью, а также для налаживания культурных и бизнес-связей.



«Визовой либерализацией воспользовались очень многие, 220 тысяч лиц. Это действительно большой успех, большая возможность. Эти визиты в основном, служили туристическим целям, углублению бизнес- отношений и культурных связей или другим краткосрочным визитам. Есть определенное количество тех, кто просит в Евросоюзе убежище. Они просят убежища неправильно, необоснованно. Прошение о предоставлении убежища удовлетворяется только в том случае, если человек преследуется в своей стране из-за политического давления, ограничения политической свободы, а также нарушений прав человека. Такие случаи, если взять пример Швеции, в прошлом году вообще не удовлетворялись, так как Грузия является свободной страной, которая обеспечивает политическую свободу, гораздо лучше также защищены права человека, нежели это было годы назад. Шесть стран Евросоюза признали Грузию безопасной страной с точки зрения прав и свобод человека. Соответственно, эти просьбы в частых случаях нелегитимны и не удовлетворяются. Поэтому это лотерея для этих граждан, они тратят свои и без того небольшие ресурсы на то, чтобы доехать и попросить убежища. В конечном итоге, их требование не удовлетворяется. Поэтому для них это риск, опасность. Мы хотим еще раз предупредить их, чтобы они не шли на поводу ложной информации, ложных обещаний посредников или знакомых, хорошо осознавали, какой цели служит их визит в страны-члены Евросоюза», - заявил Джанелидзе.















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