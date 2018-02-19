|
Вопрос задействования механизма приостановки безвиза сегодня не стоит - Джанелидзе
19.02.2018 13:46
Сегодня не стоит вопрос задействования механизма приостановки, однако появились некоторые вопросы, - об этом сообщил журналистам глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.
По его словам, эти вопросы в определенной степени являются результатом растущей статистики.
«У меня состоялся разговор с министром внутренних дел Германии, а также со службой канцлера Германии и членами Бундестага. Мы обсудили то сотрудничество, которое имеется сегодня, и последующие шаги.
Сегодня не стоит вопрос задействования механизма приостановки, однако появились некоторые вопросы, исходя из растущей статистики, на которые мы ответим совместно, своевременно», - заявил Джанелидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна