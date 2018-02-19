Вопрос задействования механизма приостановки безвиза сегодня не стоит - Джанелидзе

19.02.2018 13:46 Сегодня не стоит вопрос задействования механизма приостановки, однако появились некоторые вопросы, - об этом сообщил журналистам глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.



По его словам, эти вопросы в определенной степени являются результатом растущей статистики.



«У меня состоялся разговор с министром внутренних дел Германии, а также со службой канцлера Германии и членами Бундестага. Мы обсудили то сотрудничество, которое имеется сегодня, и последующие шаги.



Сегодня не стоит вопрос задействования механизма приостановки, однако появились некоторые вопросы, исходя из растущей статистики, на которые мы ответим совместно, своевременно», - заявил Джанелидзе.















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