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Глава МИД призвал граждан не поддаваться на ложную информацию и обещания посредников при поездках в ЕС


19.02.2018   13:49
Мы хотим предупредить граждан, не поддаваться на эту ложную информацию и обещания посредников, — об этом министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил журналистам.

Как отметил Михаил Джанелидзе, есть определенное количество, которое просит убежища в ЕС.

По словам министра, есть определенное количество, которые попросили убежища.

«Есть определенное количество, которое просит убежища в ЕС. Главное, что они просят его безосновательно. Удовлетворение просьбы о предоставлении убежища происходит только в том случае, если человек преследуется по политическим признакам, вынужден уехать по причине ограничения политической свободы или нарушения прав человека. Если мы возьмем данные Швеции, в случае Грузии, такие случаи и вовсе не были удовлетворены, так как Грузия является свободной страной, которая обеспечивает политическую свободу и защищает права человека лучше, чем много лет назад. Многие страны ЕС уже признали Грузию безопасной страной с точки зрения прав человека, и соответственно, эти требования часто нелегитимны и не удовлетворяются. Это – лотерея для граждан, риск и опасность. Мы хотим еще раз предупредить их, не вестись на эту ложную информацию и обещания посредников или других знакомых и хорошо осознать, что ставит целью их визит в страны ЕС. Определенно происходит требование убежища и совершение преступления в странах ЕС», — заявил министр.






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