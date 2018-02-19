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Мустафа Эмре Чабук: Могу смело сказать, что я был политическим заключенным


19.02.2018   14:58
Могу смело сказать, что я был политическим заключенным, — об этом журналистам заявил Мустафа Эмре Чабук, которого отпустили под залог.

По его словам, легально или нелегально, он не может быть членом или сторонником какой-либо террористической организации.

«В Грузии у меня были ученики и всегда наши проекты, наша деятельность оценивалась положительно. Хочу отметить, что и госслужащие, и министерство образования положительно оценивали мою деятельность. Легально или нелегально, я не могу быть членом или сторонником какой-либо террористической организации. Я проведу брифинг и ознакомлю вас с детальной информацией. Могу смело сказать, что я был политическим заключенным», — заявил Чабук.

Мустафа Эмре Чабук поблагодарил бывшего омбудсмена Учу Нануашвили, действующего Народного защитника Нино Ломджария, ЕС и представителей СМИ.






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