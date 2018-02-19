Парламентское большинство решило преодолеть президентское вето на закон «О вещании»

19.02.2018 15:20 Все представители большинства проголосуют за преодоление вето, - об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам в офисе «Грузинской мечты», по завершению встречи большинства.



Как отметил Кобахидзе, преодоление вето не поддерживают только 4 депутата большинства.



«Наша цель - усиление СМИ в целом, как Общественного вещателя, так и частных вещателей. Это обеспечивает каждый шаг, практический или законодательный, который предпринимается с нашей стороны. Вето будет преодолено в соответствии с решением большинства, на свободное голосование этот вопрос вынесен не будет, соответственно, все представители большинства проголосуют за преодоление вето. Исключение касается тех депутатов, которые на протяжении этих месяцев выступали с аргументами против законопроекта. Они смогут свободно выразить свою позицию. Что касается других депутатов, они поддержат преодоление вето. Его не поддерживают 4 депутата комитета по отраслевой экономике, другие поддержат», - сообщил Кобахидзе.















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