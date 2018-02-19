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Квирикашвили встретился с председателем ассоциации промышленников Израиля


19.02.2018   15:43
«Делать бизнес в Грузии очень легко, так как мы не сталкиваемся с бюрократическими, продолжительными процедурами. Гибкая налоговая система и сильное стремление власти к экономическому развитию обеспечивают большую заинтересованность Грузией со стороны бизнесменов», - об этом президент ассоциации промышленников Израиля Шрага Брош заявил после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

По информации пресс-службы премьера, глава правительства ознакомил Шрага Броша с бизнес-средой и инвестиционным потенциалом в стране.

Особо был отмечен потенциал специальной экономической зоны глубоководного порта Анаклии как стратегического регионального узла. На встрече подтвердилось, что Израиль рассматривает возможности переноса предприятий в Грузии, в частности в Анаклию.

Индустриальные и логистические парки, жилые, туристические, финансовые и бизнес-центры, рекреационные зоны, — эта часть того плана, которая связана с развитием территории глубоководного порта Анаклии.






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