Девелоперы с одобрением встретили инициативу мэра города - депутат

19.02.2018 15:45 Инициатива мэра Тбилиси Кахи Каладзе, которая предусматривает увеличение штрафных санкций за нарушение норм безопасности труда на строительства, приветствуется, — об этом заявил депутат большинства Илья Цулая.



По его словам, законодательными изменениями также увеличатся санкции за незаконное строительство, или строительство с нарушением проекта.



«Все эти изменения абсолютно соответствуют требованию наших граждан, снизить количество жертв на стройках и урегулировать сферу строительства. Хочу сказать, что все строительные или девелоперские компании встретили эту инициативу мэра города с одобрением», — заявил Илья Цулая.



Штраф за нарушение правил безопасности на строительстве увеличится до 30 000 лари, — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил журналистам после встречи с Ираклием Кобахидзе.















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