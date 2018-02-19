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Девелоперы с одобрением встретили инициативу мэра города - депутат
19.02.2018 15:45
Инициатива мэра Тбилиси Кахи Каладзе, которая предусматривает увеличение штрафных санкций за нарушение норм безопасности труда на строительства, приветствуется, — об этом заявил депутат большинства Илья Цулая.
По его словам, законодательными изменениями также увеличатся санкции за незаконное строительство, или строительство с нарушением проекта.
«Все эти изменения абсолютно соответствуют требованию наших граждан, снизить количество жертв на стройках и урегулировать сферу строительства. Хочу сказать, что все строительные или девелоперские компании встретили эту инициативу мэра города с одобрением», — заявил Илья Цулая.
Штраф за нарушение правил безопасности на строительстве увеличится до 30 000 лари, — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил журналистам после встречи с Ираклием Кобахидзе.
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