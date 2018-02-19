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Кобахидзе: Мы уважаем решение суда об освобождении Мустафы Эмре Чабука под залог
19.02.2018 15:47
«Мы уважаем решение суда», — так председатель парламента Грузии прокомментировал освобождение Мустафы Эмре Чабука под залог.
«Решение по этому вопросу должен вынести суд и грузинский суд принял это решение. Естественно, мы уважаем это. Что касается международных позиций и отношений с нашими партнерами, то считаю, что наши ресурсы позволяют улаживать наши отношения со стратегическими партнерами при любых условиях. Турция является нашим стратегическим партнером и наши дружеские отношения обязательно продолжатся», — заявил Ираклий Кобахидзе.
На сегодняшнем заседании Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о замене в отношении Мустафы Эмре Чабука предэкстрадиционного задержания освобождением под залог в связи с тем, что 23 февраля истекает срок предэкстрадиционного заключения задержанного.
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