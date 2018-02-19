МИД Грузии создает директорат по евроинтеграции

19.02.2018 16:25 В министерстве иностранных дел Грузии будет создана структура нового типа – генеральный директорат по интеграции с Евросоюзом. Об этом заявил первый вице-премьер, глава МИД Михаил Джанелидзе, выступая в парламенте на объединенном заседании комитетов по внешним связям, евроинтеграции, отношениям с диаспорой и вопросами Кавказа.



По словам министра, директорат европейского типа будет создан в ближайшие дни. Подобная структура появится в системе государственных учреждений Грузии впервые, добавил Джанелидзе.



Новая служба включит в себя несколько департаментов – это как отделы самого внешнеполитического ведомства, так и департаменты присоединенного к МИДу бывшего аппарата госминистра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.















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