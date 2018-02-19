НПО и медиа-организации требуют создания парламентской следственной комиссии по делу Мухтарлы

19.02.2018 18:17 «Призываем Парламент Грузии, в соответствии с правилами, установленными Конституцией и Регламентом Парламента, создать временную следственную комиссию по делу Афгана Мухтарлы, в том числе, обеспечить вызов релевантных лиц МВД и других ведомств, а также слушание главного прокурора по делу», - говорится в совместном заявлении, которое подписали 34 неправительственных и медиа-организаций.



Представители гражданского общества и СМИ также обращаются к главному прокурору и призывают, «обеспечить вовлечение в процесс экспертов и следователей из партнерских стран (США и стран ЕС), а также «обеспечить своевременный обмен информацией о прогрессе в ходе расследования и будущих планов следствия для заинтересованных организаций».



По заявлению организаций, подписавшихся под заявлением, до этого времени «не развеяны подозрения об участии правоохранительных органов Грузии в организованном преступлении и в целом, о лояльности правительства Грузии в отношении властей Азербайджана в делах азербайджанских диссидентов». По их же заявлению, «серьезные недостатки, выявленные в ходе расследования, значительно снижают доверие и ожидания общества в отношении эффективности расследования».



Предполагаемое похищение проживавшего в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы произошло 29 мая прошлого года, после чего журналиста задержали уже в Азербайджане по обвинению в незаконном пересечении границы и контрабанде валюты, а после судебных рассмотрений, длившихся в течение нескольких месяцев, Мухтарлы был приговорен к шести годам лишения свободы.



Мухтарлы заявляет, что он был похищен грузинскими правоохранителями и говорит об ответственности премьер-министра Квирикашвили в этом деле.



США и Европейский союз осудили обвинительный приговор, вынесенный азербайджанскому журналисту, и призвали власти Азербайджана освободить журналиста, а власти Грузии – расследовать предполагаемый факт похищения.



Вопрос о создании следственной комиссии в Парламенте с июня прошлого года ставят фракции Европейской Грузии, входящие в парламентское меньшинство, однако до этого времени требование оппозиции не принесло результата.



Civil Georgia











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