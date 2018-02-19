В Грузии активизировались российские организации

19.02.2018 19:39 В стране политически активизировались организации, объединяющие представителей русской этнической группы, проживающих в Грузии. Из их активности видно, что в скором будущем не исключены выступления с требованием защиты прав соотечественников, проживающих в Грузии.



Одна из этих организаций – "Союз русской молодежи Грузии" открыла страницу в "Facebook", и действует от имени НПО. Страницу одобряет более чем 1000 посетителей, а в отделе информации, где организация называет свою миссию и руководство, как председатель указан Александр Беженцев, а заместитель - Александр Мириманов.



В последнем мероприятии на странице сказано, что Союз обратился в Министерство образования Грузии с письмом протеста, где было указано, что после отмены преподавания обязательного второго иностранного языка в государственных школах Грузии почти 6 тысячи учителям русского языка придется уйти с работы.



Согласно опубликованной информации, из Министерства образования пришел ответ, что практика преподавания второго иностранного языка в государственных школах не отменяется, и будет продолжаться в будущем.



Напомним, одним из обязательных иностранных языков в государственных школах Грузии является английский, который ученики изучают с первого же класса. Пятиклассникам предлагают выбрать один из дополнительно предложенных двух иностранных языков, что также будут изучать в обязательном порядке.



Принимая во внимание, что в государственных школах страны в настоящее время более чем 6 тысяч преподавателей русского языка, и около тысячи германского и французского, следует предположить, что в большинстве школ вторым иностранным языком предлагается русский, а ученики выбирают именно русский.



Среди действующих под прикрытием неправительственных организаций, проводящих российские интересы, находится "Организация русских соотечественников в Грузии", на веб-сайте которой есть список разных объединений, входящих в эту организацию, которые помимо столицы Грузии, действуют в разных регионах Грузии, например, в Гори, Сенаки, Поти.



Согласно информации, размещенной на веб-странице, 7 декабря 2017 года в секции интересов России в Грузии по посредничеству посольства Швейцарии (после 2008 года дипломатические отношения между Грузией и Россией разорваны) состоялась третья конференция, на которой был избран новый президиум, и в организацию вступили новые объединения.



Например, организация включает в себя:



Союз российских граждан в Сенаки, Ассоциацию грузинско-российской взаимосвязи в Аджарии, Международный благотворительный социально-экономический центр многонациональной общины казаков Грузии, Центр правовой защиты русских соотечественников в Грузии, Центр русских женщин в Грузии "Ярославна", Русский культурный центр "Жемчужина" в Марнеули, Национальный конгресс славянских народов Грузии, Союз российских соотечественников в Аджарии, Союз русскоязычных граждан "Спектр" в Гори, Союз казаков Грузии, русское общество "Родник" в Рустави, Благотворительный гуманитарный центр русских соотечественников "Русь" в Поти, Социально-культурный и образовательный центр русских соотечественников имени Жиули Шартава в Рустави, Международный гуманитарный и благотворительный центр "Надежда" в Тбилиси, Международный союз - Русское единство "Соотечественники" в Кутаиси и др. Всего в списке насчитывается 21 организации.



















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