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Превентивные меры против увеличения числа просьб о предоставлении убежища в ЕС будут более жесткими
19.02.2018 19:49
В ходе чрезвычайной встречи с премьер-министром Грузии мы обсудили возможные шаги по превенции роста числа просьб о предоставлении убежища и нелегальных визитов, увеличение которых является предпосылкой для задействования механизма приостановки, — об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе комментируя информацию о том, что 19 граждан Грузии не пустили в Германию.
Как отметил Михаил Джанелидзе, квалификация пограничников повысилась, чтобы они могли предоставлять правильную информацию в аэропорту и задавать гражданам вопросы в связи с удовлетворением условий визалиберализации.
«Это действует и работает и сегодня, однако единственное, что мы можем – это задавать вопросы и говорить им, удовлетворяют они их или нет. Не знают, в этом конкретном случае, с каким делом или каким процессом мы имели дело, и были ли опрошены эти люди в связи с этим. Однако, по нашей информации, когда они уже прилетели в аэропорт Меммингена, они не смогли ответить на определенные вопросы, и их вернули обратно. Поэтому, именно в этом направлении, мы планируем ужесточить наши действия в рамках нашего законодательства», — заявил Михаил Джанелидзе.
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