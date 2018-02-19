МИД Грузии будет информировать представителей диаспоры о ситуации в Грузии

19.02.2018 19:52 Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе предстал сегодня на объединенных слушаниях парламентских комитетов по внешним связям, делам диаспоры и Кавказа и интеграции с Европой.



Самым большим достижением своего ведомства он отметил то, что в 2017 году впервые была разработана комплексная стратегия политики и взаимодействия с диаспорой.



По словам Джанелидзе, в рамках данной стратегии определены конкретные программы и проекты со своими бюджетами. Одним из приоритетов в этом плане является содействие активному вовлечения диаспоры в жизнь Грузии. В частности, по словам Джанелидзе, за рубежом проживают много успешных грузин, многие из них хотят внести свой вклад в развитие страны и помочь Грузии, а задача государства состоит в том, чтобы оказать им в этом содействие. В этой связи Джанелидзе также отметил прогресс по вопросу двойного гражданства и подчеркнул важность задействования этих решений.



Кроме того, для диаспоры уже разработана удобная онлайн-аппликация, посредством которой ее представители смогут получать информацию о протекающих в Грузии процессах, программах и проектах для диаспоры, а также о сервисах в сферах здравоохранения, социальной защиты и юридической поддержки в странах пребывания, — сообщил Михаил Джанелидзе.

















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