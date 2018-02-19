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Грузия ждет оценки своих успехов на ближайшем саммите НАТО - глава МИД


19.02.2018   20:11
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе надеется, что вопрос интеграции республики в НАТО будет рассмотрен на очередном саммите Североатлантического альянса, который состоится в текущем году.

"Прошло уже 10 лет с решения Бухарестского саммита НАТО, на котором было заявлено, что Грузия станет членом альянса. Мы надеемся, что на предстоящем саммите будут даны соответствующие оценки и намечены новые шаги в контексте политики открытых дверей НАТО", - заявил в понедельник, выступая на объединенном заседании парламентских комитетов, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

Он подчеркнул, что в Тбилиси очень ценят твердую поддержку Вашингтоном стремления Грузии вступить в НАТО.

"Эта поддержка со стороны США для нас крайне важна, так как на предстоящем саммите НАТО мы ожидаем оценки деятельности стран-аспирантов альянса, а Грузия является страной-аспирантом НАТО. Оценки нашей деятельности, необходимые для вступления в альянс, во всех компонентах позитивные - это развитие демократии, соблюдение прав человека, экономическое развитие и главное реформы в сфере обороны", - сказал министр.

Как ожидается саммит пройдет в июле в Бельгии.






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